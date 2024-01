Fuzil foi apreendido durante ação que terminou na prisão de suspeito conhecido como Soldado - Reprodução

Publicado 27/01/2024 20:26 | Atualizado 27/01/2024 21:12

Rio - Um homem, apontado como segurança do traficante Bruno da Silva Loureiro, o 'Coronel', foi preso, na manhã deste sábado (27), em uma ação de policiais militares em Deodoro, na Zona Oeste. Um fuzil foi apreendido junto com ele.

O suspeito, conhecido pelo apelido de 'Soldado', foi encontrado na Avenida Sargento Isanor de Campos por agentes do 14º BPM (Bangu). Segundo a Polícia Militar, o homem seria um dos responsáveis por roubo de veículos nas proximidades da comunidade do Muquiço. No último dia 16, um carro foi roubado em um viaduto próximo à região. Três criminosos abordaram o veículo e roubaram os pertences das vítimas.

A corporação ainda informou que 'Soldado' tem passagens pela polícia por associação ao tráfico de drogas e era considerado um fugitivo do sistema prisional. Em seu nome, havia um mandado de prisão em aberto.

Segurança de chefe do tráfico

O homem seria um dos seguranças do traficante 'Coronel', uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) na cidade do Rio. O criminoso atua na comunidade do Muquiço, mesma região onde Soldado foi preso.

O traficante foi apontado, em 2021, em um inquérito da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), como um dos fornecedores de ferro para os pilotis das construções irregulares de milicianos em Rio das Pedras e Muzema . O metal tinha como origem os trilhos da Supervia.

"Ele é chamado de Coronel por estar presente em todas as guerras do TCP. Passou a ser respeitado por isso e ultrapassou os limites do Muquiço, comunidade de origem dele. Onde há invasão da facção, ele está presente", disse um investigador na época.

O apelido Coronel não se limita somente ao nome: apesar de nunca ter sido militar, ele gosta de usar farda e até colocar roupa camuflada em um macaco de estimação. Para ostentar em bailes, encomendou um cordão, que aparenta ser de ouro maciço e cravejado de pedras preciosas.

Bruno é considerado foragido da Justiça.