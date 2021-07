Cordão faz homenagem ao traficante de apelido Coronel, do Muquiço - Sidinei

Cordão faz homenagem ao traficante de apelido Coronel, do MuquiçoSidinei

Por Bruna Fantti

Publicado 05/07/2021 06:00

Rio -- Cerca de cinco quilômetros separam os prédios que desabaram em Rio das Pedras, há um mês, e na Muzema, há dois anos. No total, 26 vidas se perderam. Agora, a Polícia Civil já tem certeza de quem fornece o ferro para os pilotis das construções irregulares da milícia: trata-se de Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, liderança máxima do Terceiro Comando Puro (TCP). O metal vendido é feito a partir de trilhos roubados das linhas de trem da Supervia, na altura de Marechal Hermes e Deodoro. A concessionária auxiliou nas investigações.

A informação consta em um inquérito da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), ao qual O DIA teve acesso, com exclusividade.

A investigação, no entanto, não se limita aos roubos somente do ferro, mas mira todos os crimes já perpetrados por Coronel que, segundo os investigadores, está acima de Álvaro Malaquias, o Peixão, na hierarquia do tráfico. Peixão é conhecido como líder do chamado Complexo de Israel, na Zona Norte.



"Ele é chamado de Coronel por estar presente em todas as guerras do TCP. Passou a ser respeitado por isso e ultrapassou os limites do Muquiço, comunidade de origem dele. Onde há invasão da facção, ele está presente", disse um investigador.



O apelido Coronel não se limita somente ao nome: apesar de nunca ter sido militar, ele gosta de usar farda e até colocar roupa camuflada em um macaco de estimação. Para ostentar em bailes, encomendou um cordão, que aparenta ser de ouro maciço e cravejado de pedras preciosas. Um vídeo, obtido pela reportagem, detalha a joia. Nela, o criminoso está fardado, como um coronel do Exército, segurando um fuzil. A favela do Muquiço, na Zona Oeste, também é representada, além das siglas da facção TCP e cifrões.



E, dinheiro, definitivamente não é problema para o traficante. Isso ficou claro nas dezenas de fotos apreendidas na sua casa, em Senador Camará, em outubro do ano passado, pela especializada. Nelas, Coronel aparece com a esposa e o filho bebê, recém-nascido, em férias em locais paradisíacos. Em várias delas, ele manda um beijinho para a câmera.



A meiguice contrasta com as atitudes no tráfico. Coronel é altamente sanguinário. Teria partido dele ordem de matar um sócio de uma empresa que fornecia internet para o Muquiço. O corpo da vítima foi concretado e jogado no Rio Acari. "São várias as notícias dando conta de que seus inimigos são sumariamente fuzilados e têm seus corpos 'concretados'", diz trecho de um relatório.



Há a informação de que o traficante esteja no Complexo da Maré. Informações podem ser passadas ao Disque Denúncia.