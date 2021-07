Bairros da Zona Oeste do Rio enfrentam falta de energia elétrica na noite deste domingo - Reprodução/Internet

Bairros da Zona Oeste do Rio enfrentam falta de energia elétrica na noite deste domingo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 21:13 | Atualizado 04/07/2021 21:48

Rio - Moradores relataram, na noite deste domingo, falta de luz em diversos bairros da Zona Norte do Rio. No Twitter, internautas escreveram que Brás de Pina, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Ilha do Governador, Parada de Lucas e Cordovil estiveram sem energia elétrica. Em nota, a Light informou que restabeleceu totalmente o fornecimento de energia para trechos de bairros da Zona Norte, como Ilha do Governador, Ramos e Brás de Pina.

penha, brás de pina, ilha e olaria sem luz. ótimo domingo — juli. (@anajuavelino) July 4, 2021

Mo apagão que teve

Ramos Penha e olaria tudo sem luz pic.twitter.com/jsh8C98HLW — JL.ERASER (@Jleraserz) July 5, 2021

Ainda em nota, a Light disse que registrou ocorrência na Zona Norte causando falta de luz em trechos dos bairros da Ilha do Governador, Ramos e Brás de Pina. "A empresa apura a causa da ocorrência", esclareceu a concessionária.