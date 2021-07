Calendário de vacinação na cidade do Rio a partir do dia 5 de julho - REPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 18:02 | Atualizado 04/07/2021 18:33

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, criticou os cariocas que têm tentado escolher qual vacina tomar nos postos de saúde. Em seu perfil no Twitter, Paes respondeu uma seguidora que sugeriu punir com o "final da fila" os que ficam "escolhendo vacina". "Estamos avaliando", disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, escreveu no Twitter que "nesta pandemia, uma das piores coisas que se pode fazer é estar elegível e não ir se vacinar". O prefeito complementou: "E querer dar uma de sommelier (especialista em vinhos) de vacina e não ir tomar sua dose no dia certo, deixando para o dia da repescagem achando que vai poder escolher vacina. Unidades de saúde acabam ficando cheias. Vá no seu dia!".

Uma seguidora, então, sugeriu: "faz como algumas cidades de São Paulo: faz por marcação e quem ficar de palhaçada escolhendo vacina vai pro final de fila". "Estamos avaliando isso aqui", respondeu Paes.

E querer dar uma de somelier de vacina e não ir tomar sua dose no dia certo deixando p o dia da repescagem achando que vai poder escolher vacina. Unidades de saúde acabam ficando cheias. Vá no seu dia! https://t.co/6IJEvlTFl4 — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 4, 2021

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou a orientação de não escolher doses nos postos. "A SMS desaconselha a prática de escolha de vacinas e ratifica que todas as vacinas ofertadas são comprovadamente eficazes e seguras, e são oferecidas aos cidadãos de acordo com a disponibilidade de cada ponto de vacinação (PV). A população deve garantir a dose da vacina disponível no momento em que se dirigir ao PV, sem preferência por fabricante. Deixar de se vacinar por preferir outra marca é um equívoco que retarda sua proteção contra o coronavírus e contra a gravidade da covid-19".

A vacinação na capital começa com mulheres de 42 nesta segunda-feira (5); na terça-feira, homens de 42 anos. A quarta-feira tem mudanças, e pessoas de 41 anos se vacinam no mesmo dia: mulheres pela manhã e homens à tarde. Na quinta-feira, mulheres de 40 anos; na sexta, mulheres de 40 anos; sábado é dia de repescagem para as pessoas de 40 anos ou mais.

