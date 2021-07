Apartamento pegou fogo no Pechincha, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo - Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 20:03

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde deste domingo, um apartamento no condomínio Morada dos Beija-flores, na Estrada do Capenha, no Pechincha, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Ainda conforme a corporação, equipes do quartel de Jacarepaguá saíram para atender a ocorrência às 14h35 e, às 15h10, as chamas já haviam sido controladas.