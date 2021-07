Estrada Comandante Luis Souto, um dos acessos à comunidade da Chacrinha - REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Estrada Comandante Luis Souto, um dos acessos à comunidade da ChacrinhaREPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 17:03

Rio - Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) impediram a realização de um baile que seria realizado na comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, na noite de sábado (3). Segundo a corporação, o baile era irregular. Nas redes sociais, o evento anunciava a presença de DJs e do cantor de pagode Binho Simões.

A Polícia Militar informou que a ação foi realizada após denúncia. Equipes do 18º BPM e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) interromperam a montagem do evento antes mesmo de começar.

Publicidade