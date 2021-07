Criminosos invadiram uma academia de crossfit e atiraram contra dois policiais militares e uma policial civil - Reprodução / TV Globo

Criminosos invadiram uma academia de crossfit e atiraram contra dois policiais militares e uma policial civilReprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 16:00 | Atualizado 04/07/2021 16:09

Rio - Um policial militar que foi baleado, na última quarta-feira, em uma academia, no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , morreu na manhã deste domingo, 4. Lotado no 20º BPM (Mesquita), cabo Torres estava internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu desde a ocorrência. Segundo a Polícia Militar, ele tinha 38 anos e deixa dois filhos.

Nas redes sociais, a corporação lamentou a morte do PM.

A @PMERJ lamenta a morte do Cb Torres (#20BPM), na manhã deste domingo (04/07). O militar foi ferido por disparo de arma de fogo no dia 30/06 em uma academia, no bairro Cacuia - #NovaIguaçu, sendo socorrido ao HGNI, onde estava internado. Ele tinha 38 anos e deixa dois filhos. pic.twitter.com/ilQCWilJcl — @pmerj (@PMERJ) July 4, 2021

Entenda o caso

No último dia 30, segundo moradores, quatro criminosos entraram em uma academia de crossfit e atiraram contra dois policiais militares e uma policial civil. Os dois agentes, que estavam de folga, reagiram e houve confronto. A policial civil estava malhando no momento do tiroteio e foi baleada no braço.

Além disso, testemunhas relataram que um policial que passava no local viu a ação e também trocou tiros com os criminosos. Um dos criminosos morreu no local.