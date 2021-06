PMs são baleados por criminosos armados em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

PMs são baleados por criminosos armados em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 09:23 | Atualizado 30/06/2021 10:48

Rio - Uma pessoa morreu e dois policiais militares ficaram feridos, na manhã desta quarta-feira, Rua Motorista Luís Carlos Gomes, no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com moradores, criminosos entraram em uma academia de ginástica e atiraram contra os agentes. Os dois, que estavam de folga, reagiram e houve confronto. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h06.



Testemunhas também relataram que um policial que passava no local viu a ação e também trocou tiros com os criminosos.

Publicidade

As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Em nota, a prefeitura informou que um dos agentes foi atingido no tórax, passou por uma tomografia e está no centro cirúrgico. O outro foi atingido na perna e está passando por exames complementares e avaliação médica

*Em atualização