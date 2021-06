Justiça Federal - Google / Reprodução

30/06/2021

Rio - Oficiais da Justiça Federal do Rio cumprem, na manhã desta quarta-feira, 200 mandados de citação e intimação para moradores de uma comunidade no Horto, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Justiça, os mandados eram referentes a processos que questionam a ocupação da região. Policiais federais e militares também participaram da ação para dar apoio e garantir a segurança dos 30 oficiais.

Os moradores das comunidades do Caxinguelê e do Grotão foram notificados por conta de um processo de desapropriação na Justiça Federal. A Justiça ressaltou que nenhum mandado visava à desocupação imediata das casas.

