Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:47 | Atualizado 30/06/2021 10:50

Rio - Duas encomendas com 197 cartelas da droga 25B-NBOme foram apreendidos na tarde desta terça-feira, pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. A quantidade equivale a 177.300 selos do alucinógeno. O valor estimado da droga é de mais de R$ 8 milhões.