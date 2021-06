Cedae fará melhorias na rede de água do Flamengo nesta quinta-feira. - Foto: Divulgação / Cedae

Cedae fará melhorias na rede de água do Flamengo nesta quinta-feira.Foto: Divulgação / Cedae

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 09:41

Rio - Uma obra que será realizada pela Cedae no Flamengo nesta quinta-feira deverá afetar o abastecimento na região. A intervenção tem como objetivo fazer melhorias na rede de água na esquina das ruas Ana Konder com Machado de Assis. O serviço terá início às 9h e deve ser concluído até as 3h da madrugada de sexta-feira. Durante a serviço, o abastecimento ficará reduzido para os bairros do Catete, Flamengo e parte de Botafogo.

O fornecimento de água será retomado após o término da obra, mas em algumas áreas como ruas localizadas em locais elevados pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo.

Imóveis que dispõem de sistema de reserva, caixas d’água e cisterna, não devem sofrer desabastecimento. De toda forma, a companhia orienta os moradores da região a usar de forma consciente os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.