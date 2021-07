Aumento da tarifa dos trens é suspendido pela Agetransp - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 20:09 | Atualizado 30/06/2021 20:12

Rio - A agência reguladora Agetransp suspendeu, no início desta noite, o aumento da tarifa dos trens para R$ 5,90, que estava previsto para entrar em vigor nesta quinta-feira. A decisão liminar do conselheiro presidente da Agetransp, Murilo Leal, entendeu que as negociações para encontrar um novo índice de reajuste não se esgotaram em junho, conforme defendia a concessionária SuperVia. Com isso, a tarifa fica mantida no valor de R$ 5.

A decisão atendeu a um pedido do Governo do Estado do Rio. A Agentransp entendeu que, numa decisão isolada, a concessionária resolveu elevar de R$ 5 para R$ 5,90 o preço da passagem, contrariando os prazos previstos no aditivo, assinado em fevereiro, ao contrato de concessão.

