As doses produzidas em Bio-Manguinhos são fabricadas a partir de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) importado da ChinaDivulgação/Paulo Schueler

Publicado 30/06/2021 17:53 | Atualizado 30/06/2021 17:53

Rio - A Fiocruz informou, por meio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), que entregou, nesta quarta-feira, cerca de 3 milhões de doses da vacina Oxford-Astrazeneca contra a covid-19 ao Ministério da Saúde, sendo 148 mil doses para o Estado do Rio. A remessa, que estava programada para ser entregue na sexta-feira (2), foi antecipada graças a liberação dos lotes pelo controle de qualidade no início da semana.

Segundo a fundação, mais de 65,9 milhões de doses já foram disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS), incluindo também a carga de quatro milhões de vacinas importadas prontas da Índia. Do total, mais de 18 milhões de doses foram fornecidas em junho.



Em nota, a Fiocruz destacou ainda que "aguarda a confirmação de antecipação dos próximos envios de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo. Com o IFA disponível, estão garantidas as entregas semanais até 23 de julho".