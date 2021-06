Vacinação contra a covid-19 - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/06/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 958.199 casos confirmados e 55.470 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 775 novos casos e 133 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,79%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 893.579 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40,3%.

Saúde ainda não distribuiu 3 milhões de vacinas da Janssen

Quatro dias após o recebimento da remessa, o Ministério da Saúde ainda não distribuiu as 3 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Janssen doadas pelos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo governo federal por meio de nota após a situação ser criticada em coletiva de imprensa pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quarta-feira.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que aguarda uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) "A expectativa é de que a liberação seja realizada ainda hoje para que a distribuição seja feita em até 48 horas", alegou.

Segundo Doria, os imunizantes desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, entre a sexta-feira, 25, e o sábado, 26. Ele exigiu a "imediata liberação" pelo governo federal. "As vacinas ainda não foram distribuídas para o sistema nacional de imunização. Até dá a impressão que o Ministério da Saúde não tem pressa. Nós temos", declarou.