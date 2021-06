Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) - Marco Brandt/HUCFF

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:55

Rio - A Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) publicou, nesta quarta-feira (30), uma nota negando que melhorias no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) tenham sido um feito do presidente da República. Um homem teria dito em um vídeo publicado nas redes sociais que Bolsonaro realizou melhorias na unidade de saúde. Segundo a Reitoria, a fala é mentirosa, por isso o vídeo foi denunciado ao Facebook. O homem não teve a identidade revelada.

"Na verdade, a renovação dos ambulatórios do Hospital do Fundão, como é conhecido o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, só foi possível devido ao esforço da nova Direção-Geral da unidade de saúde, com apoio da Reitoria da UFRJ. Buscaram-se doações para a reforma estrutural, elétrica, hidráulica e ambiental dos consultórios e espaços comuns dos dois andares de ambulatórios, que possuem um total de 8.000 m². Essas doações foram realizadas pelo Movimento União Rio, por meio do Instituto da Criança. As novas instalações foram inauguradas em 30 de março", disse a Reitoria, em nota.

Segundo a instituição, para a reforma dos consultórios médicos, foi necessário remanejar todo o atendimento para outros andares. Ao todo, são 128 consultórios, com cerca de 750 consultas por dia, durante o período pandêmico. Normalmente, são prestados 1.000 atendimentos diariamente.

"Considerando o importante número de casos de internação por covid-19 no estado do Rio de Janeiro, o HUCFF, hospital com mais de quatro décadas na atenção à saúde do povo fluminense, promoveu parcerias a fim de ampliar sua estrutura física e deixar um legado, após a pandemia, para a população, com doações da Fundação Coppetec, da Fundação Universitária José Bonifácio (Fujb) e do Movimento União Rio, que colaborou com a readequação de leitos de terapia intensiva, enfermarias e consultórios ambulatoriais".