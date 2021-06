Material encontrado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Material encontrado pela Polícia CivilFoto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:31 | Atualizado 30/06/2021 15:31

Rio - Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira, por roubo e associação criminosa em Campo Grande, na Zona Oeste. Na operação, a Polícia Civil apreendeu munição calibre .40, um simulacro de arma, dinheiro em espécie e dois celulares, sendo um produto de roubo, feito em 2019. A identidade da suspeita não foi divulgada.

Agentes da 15ª DP (Gávea) encontraram a suspeita na comunidade da Carobinha, na Zona Oeste, para cumprir o mandado de prisão preventiva que estava em aberto. As investigações apontam que ela faz parte de uma quadrilha que age no Centro do Rio e em bairros da Zona Sul da cidade. A suspeita também foi autuada em flagrante pelos crimes de posse de munição de uso permitido e receptação.