A discussão sobre o aumento no valor da passagem alcançou o Trend Topics do Twitter, com mais de 1190 menções. Foi o maior reajusta nos últimos sete anos de acordo com levantamento feito pelo DIA - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:03 | Atualizado 30/06/2021 15:19

Rio - O Governo do Estado e a SuperVia negociam hoje um reajuste no valor da tarifa dos trens. A empresa informou que ainda que as partes não cheguem a um consenso, poderá aumentar o valor para R$ 5,90 a partir desta quinta-feira. O anúncio sobre o novo preço da passagem vem sendo divulgado há cerca de um mês, mas a polêmica sobre o aumento se estende desde dezembro, quando foi anunciado o novo preço.

"A SuperVia está em negociação com o Governo do Estado no dia de hoje, e a expectativa é que se chegue a um acordo. Mas legalmente poderá aplicar a tarifa, já que o novo valor está previsto em contrato e a concessionária já seguiu todos os trâmites, incluindo a divulgação, há 30 dias, do novo valor", disse a empresa em nota.



Em janeiro, a Secretaria de Transportes conseguiu adiar o aumento e depois firmou a tarifa em R$ 5. O ajuste passou a valer dia 23 de fevereiro. No entanto, a concessionária seguiu tentando implementar o novo valor. A empresa diz que, apesar de não haver acordo com o governo do estado, o preço definido em dezembro e aprovado pela Agetransp pode ser adotado.

No dia 8 de maio, a SuperVia entrou com um pedido de recuperação judicial, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). As dívidas da empresa somam aproximadamente R$ 1,2 bilhão e segundo a concessionária, grande parte do acumulado é para pagar o custo da operação deficitária durante a pandemia. No mesmo dia, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Fetranspor) fez um alerta sobre a incapacidade operacional da companhia e demonstrou preocupação com o atendimento à população.

A SuperVia informou que, tem o direito de efetuar a cobrança integral da tarifa, no valor de R$ 5,90, segundo o termo de concessão, tendo em vista que não houve acordo entre o órgão e a concessionária durante os cem dias de negociação.