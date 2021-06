Delegado Maurício Demétrio chega à sede da Corregedoria da Polícia Civil, no Centro - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:57

Rio - O delegado titular da Delegacia do Consumidor, Maurício Demétrio, preso por comandar um suposto esquema de propina , chegou por volta do meio-dia desta quarta-feira (30) à sede da Corregedoria da Polícia Civil, no Centro, e negou todas as acusações. Demétrio foi denunciado pelo Ministério Público por ser o 'capo' de um grupo de policiais civis que cobrava R$ 250 por semana para proteger comerciantes de produtos falsos da Rua Teresa, em Petrópolis, justamente à época em que era titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que combate a pirataria.