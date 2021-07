Vacinação contra a covid no Rio de Janeiro - Divulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 21:39 | Atualizado 30/06/2021 21:43

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, na noite desta quarta-feira, que o estado chegou a 1 milhão de pessoas vacinadas contra a covid-19. Número leva em conta cariocas que tomaram as duas doses de vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou uma da Janssen.

"Esse número é muito importante pois representa a imunização completa, que é fundamental para salvar vidas", citou o prefeito.

Paes ainda ressaltou que para a pessoa ficar totalmente imunizada contra o vírus, precisa tomar a primeira e a segunda dose, caso a vacina não seja da Janssen, que é dose única.

"Quem ainda não tomou a segunda dose e está dentro do prazo, vá já ao posto tomar! Lembrando: vacina boa é vacina no braço. Todas que estão disponíveis tem eficácia comprovada cientificamente", finalizou.

Rio registra 775 novos casos em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 958.199 casos confirmados e 55.470 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 775 novos casos e 133 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,79%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 893.579 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40,3%.