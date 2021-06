Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 957.424 casos confirmados e 55.337 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.566 novos casos e 142 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,78%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 892.309 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 62,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 39,6%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 10 pessoas e a de enfermaria, 10.

Mudança nas regras



Publicidade

Ao todo, 1.800 grávidas estão incluídas no novo plano. No entanto, especialistas alertam que a medida não pode ser um precedente para a população geral escolher vacina ou tomar doses de imunizantes diferentes, pois a exceção vale apenas para as gestantes.