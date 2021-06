PM estoura imóvel usado por traficantes do Complexo do Lins - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:56 | Atualizado 29/06/2021 15:58

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins estouraram, nesta terça-feira (29), um imóvel usado por traficantes para armazenar, produzir e embalar drogas. A Polícia Militar apreendeu material para confecção das embalagens e produtos químicos para mistura de cocaína. Ninguém foi preso.

Confira imagens do local usado por criminosos para armazenar material de endolação no morro do Encontro, no Complexo do Lins. O espaço foi encontrado por equipes da #UPPLins durante o policiamento na região. O caso foi registrado na #26DP.#PolíciaMilitar pic.twitter.com/Cfxoj34aJG — @pmerj (@PMERJ) June 29, 2021

O imóvel, segundo os policiais, fica no alto do Morro do Encontro, uma das principais comunidades da região. A apreensão, conforme a corporação, representa uma prejuízo significativo para os traficantes.