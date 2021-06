Carro caiu no canteiro da saída 6 - Reprodução

Publicado 29/06/2021

Rio - Um acidente na saída 6 da Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca, deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira. A equipe médica da Lamsa, concessionária que administra a via, encaminhou as vítimas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, Zona Oeste do Rio. Ainda não há identificação dos ocupantes do veículo.

A Lamsa informou que o carro caiu no canteiro do rio Faria Timbó. Uma faixa da pista chegou a ficar ocupada, mas a via já foi liberada e o trânsito segue sem retenções no momento. Motoristas encontraram lentidão por cerca de 2,8 quilômetros. No sentido Fundão, o trânsito fluiu normalmente.