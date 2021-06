Sistema BRT, ônibus convencionais e vans não vão mais aceitar o cartão no modelo antigo a partir de sexta-feira (2) - Divulgação

Sistema BRT, ônibus convencionais e vans não vão mais aceitar o cartão no modelo antigo a partir de sexta-feira (2)

Publicado 29/06/2021

Rio - A troca dos cartões antigos do tipo Vale-Transporte chega à última etapa após oito meses. Os ônibus, vans e o sistema BRT terão os validadores atualizados para a leitura do novo cartão Riocard Mais e não aceitarão mais os modelos antigos, que funcionarão até esta sexta-feira (2), quando será concluída a atualização em todos os veículos de transporte do município do Rio.

A medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica. O cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os modais e pode ser utilizado em 43 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Quem ainda não fez a troca pelo novo modelo na cor laranja deve aproveitar esquema especial organizado em estações, terminais e lojas Riocard Mais.

A expectativa é efetuar a substituição de aproximadamente 40 mil cartões antigos de clientes que deixaram para a última hora a troca dos modelos. Aqueles que perderem o prazo, até sexta-feira (2), deverão se dirigir a uma das lojas Riocard Mais. A troca é apenas para cartões VT, já que o tipo Expresso já foi substituído e não há data marcada para os modelos de gratuidade (Escolar, Sênior e Especial).

Mais de 1,3 milhão de cartões antigos do tipo VT já foram substituídos pelo novo modelo, na cor laranja, desde a retomada do sistema de troca gratuita em outubro de 2020. A gerente de Marketing do Riocard Mais, Melissa Sartori, explicou que a mudança no sistema aconteceu de maneira gradual para evitar transtornos aos clientes.



"Entramos na última etapa de atualização dos validadores, um momento importante para a evolução do sistema da Riocard Mais. Desde o início, optamos por um processo gradual, dividindo o Estado por regiões, justamente para evitar transtornos aos clientes. É preciso lembrar que a troca dos cartões não termina na sexta (2), mas o cartão antigo precisa ser substituído por conta da atualização dos equipamentos de leitura", explicou.

Passageiros que quiserem saber onde trocar os cartões podem conferir os endereços no site riocardmais.com.br . As lojas Riocard Mais funcionarão em dias úteis até às 19h com distribuição de senhas. Postos de troca em terminais rodoviários no Rio e Região Metropolitana foram planejados. Em caso de dúvidas, a empresa disponibiliza o atendimento virtual pelo WhatsApp (2127-4000) e o site cartaoriocard.com.br/rcc/institucional/trocavt para consulta de prazos.

Os cartões que não forem trocados no prazo determinado, até sexta (2), serão desabilitados para uso no transporte público. O saldo restante no cartão antigo será transferido automaticamente para o novo cartão Vale-Transporte quando o cliente concretizar a substituição dos modelos.