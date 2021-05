Troca gratuita dos cartões vale-transporte (cartão amarelo) termina no dia 2 de julho Divulgação

Publicado 21/05/2021 10:10 | Atualizado 21/05/2021 16:36

Rio - A troca gratuita de cartões antigos do tipo Vale-Transporte (VT) pelo novo Riocard Mais entra na reta final após a retomada em outubro de 2020. Sete meses depois, mais de 1,17 milhão de clientes já substituíram seus cartões e utilizam o novo modelo na cor laranja em todos os meios de transporte público: metrô, trens, barcas, ônibus municipais e intermunicipais, vans legalizadas, BRT e VLT. Para quem ainda não efetivou a troca, o prazo de atualização de todos os validadores do sistema de transporte para leitura somente do novo modelo de VT está marcado para o dia 2 de julho.



Os clientes devem ficar atentos às datas estabelecidas como limite para a utilização dos cartões antigos em cada meio de transporte, já que a atualização do sistema de validadores será realizada de forma gradual na cidade do Rio e nos municípios da Região Metropolitana. A primeira fase está marcada para o dia 4 de junho, quando começam a ser aceitos apenas os novos cartões Riocard Mais em ônibus municipais e intermunicipais e vans legalizadas de Duque de Caxias, Magé, Guapimirim e Itaguaí, na Baixada Fluminense.



Para facilitar a troca, haverá equipes para o atendimento dos clientes em pontos estratégicos nos principais meios de transporte e nas lojas Riocard Mais da Região Metropolitana. As lojas funcionarão em dias úteis até as 19h com distribuição de senhas e a unidade da Central do Brasil abrirá aos sábados (a partir de 29 de maio) exclusivamente para a substituição dos cartões. Para Melissa Sartori, gerente de Marketing da Riocard Mais, a fase final mereceu uma atenção especial.



"Ajustamos o calendário de troca diante da pandemia para facilitar ao máximo a vida dos nossos clientes, levando em consideração todas as medidas necessárias para manter o atendimento, principalmente às relacionadas à saúde e à segurança sanitária. Temos ciência de que lidamos com clientes que desempenham funções essenciais e ampliamos a nossa estrutura para agilizar a troca em pontos e estações mais movimentadas e nas próprias lojas", afirmou Melissa, acrescentando que aqueles que não conseguirem trocar os antigos cartões até 2 de julho não precisam se preocupar.





No dia 11 de junho, será a vez do sistema de barcas (linhas Rio-Niterói, Paquetá, Cocotá, Ilha Grande, Mangaratiba e Angra dos Reis) e dos ônibus municipais e intermunicipais e vans legalizadas da região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá e Itaboraí deixarem de aceitar o antigo Vale-Transporte. As demais etapas serão divulgadas em breve, com a evolução do processo de atualização do sistema de validadores.



Pontos de troca



As trocas devem ser realizadas nas lojas Riocard Mais. Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT. Não é necessário mostrar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.



Além disso, foram disponibilizadas equipes para a troca dos cartões nas estações da SuperVia, do MetrôRio, da CCR Barcas e do BRT, assim como em terminais rodoviários no Rio e Região Metropolitana. Outras informações podem ser conferidas no atendimento virtual Tomais pelo WhatsApp 2127-4000 ou por meio do site

Com a atualização dos validadores, o antigo Vale-Transporte não será mais aceito nos meios de transporte nessas cidades. A medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica – o cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os meios de transporte e pode ser utilizado em 43 cidades do Estado do Rio.