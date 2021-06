Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Foto: Divulgação.

Campos - A Prefeitura de Campos anunciou, nesta segunda-feira, que receberá um investimento de R$ 20 milhões para as secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Infraestrutura e Agricultura. A verba do governo federal será disponibilizada ainda este ano.

A verba de R$ 1,2 milhão será destinada para reformas de escolas públicas do município e R$ 1,2 milhão para a Assistência Social. A deputada federal Clarissa Garotinho (Pros-RJ) prometeu buscar um incremento de recursos junto à Fundação Nacional de Educação (FNE).



As dez escolas que serão contempladas, cada uma com R$ 120 mil, são: Escola Municipal Senador José Carlos Pereira Pinto; Escola Municipal Amaro Prata Tavares; Escola Municipal Ary Batista Rangel; Escola Municipal Augusto Machado Viana; EM Sebastião Ribeiro de Deus; EM Professor Walter Siqueira Manhães; EM Branca Peçanha Ferreira; Escola Doutor Manoel Pereira Crespo; Creche Escola Grevi Siqueira; e Creche Escola Jocineia da Silva Borges.





A verba de R$ 1,2 milhão destinada à secretaria de Assistência Social será usada para reformar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Goitacazes e o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas3), no Beira Valão. “Também estamos trabalhando para atender algumas demandas da prefeitura, fazendo a ligação com os ministérios e vamos fazer parcerias em novos projetos para ajudar no desenvolvimento da cidade. O momento é delicado, estamos vivendo uma pandemia, todas as cidades estão com dificuldades financeiras”, disse Clarissa.