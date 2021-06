Campanha de vacinação contra a gripe chegou em Nova Iguaçu e Mesquita - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:20

Rio - A campanha anual de vacinação contra a gripe, realizada pela Caixa de Assistência da Advocacia (Caarj), depois de passar por Duque de Caxias chega nesta quarta-feira a Nova Iguaçu e Mesquita, na Baixada Fluminense. Advogados, advogadas, estagiários, familiares e agregados serão atendidos das 10h às 15h30 na sede da OAB Nova Iguaçu (Rua Humberto Gentil Baroni, 137 - Centro) e das 10h30 às 15h em frente à Câmara Municipal de Mesquita. Na próxima semana a campanha chegará a Nilópolis.

O presidente da Caarj, Ricardo Menezes, disse que a campanha acontece em todo o estado com duração de dois meses. "Após finalizarmos a primeira rodada de vacinação, faremos a repescagem com novas datas para atendermos os que não puderam comparecer à primeira etapa da campanha. Quanto mais gente vacinada, menos vírus circulando, menos gente doente. Isso é fundamental, ainda mãos neste momento", lembrou o presidente, alertando que o cronograma visa, inclusive, beneficiar aqueles que precisam de intervalo de 15 dias entre a vacina contra a covid e influenza.

O intervalo entre as duas vacinas - gripe e covid-19 - segue orientações do Ministério da Saúde. "O ideal é priorizar a vacina contra a Covid e, para que ninguém fique desassistido, pretendemos passar duas vezes em todas as 63 subseções para garantir que toda a advocacia possa ser vacinada contra a gripe", completou Menezes.

Assistência

A Caarj oferece diversos atendimentos e benefícios para associados com ações destinadas ao lazer, cultura, entretenimento, prática de atividade física, somados a projetos e ao Núcleo Assistência. Esse setor se tornou, inclusive, um dos mais requisitados durante a pandemia, quando boa parte dos advogados lançaram mão do Auxílio Atendimento Psicológico, destinados aos profissionais em situação de vulnerabilidade social.

Outro serviço bastante solicitado foi o Auxílio Inclusão Social, também destinado aos profissionais em situações especiais de vulnerabilidades sociais. A iniciativa consiste em concessão de Auxílio Cesta Básica, no valor de até R$ 100 por até três meses. Podem solicitar o auxílio profissionais em fragilidade sócio familiar, doenças ou catástrofes, entre outros.

Um terceiro serviço que vem ganhando as atenções dos advogados é a Capacitação Profissional – Outra linha assistencial que pode integrar o Auxílio Inclusão Social, onde a Caarj, em parceria com a Escola Superior de Advocacia – ESA, poderá conceder até duas bolsas de estudos por curso a serem concedidas para os inscritos que necessitem de auxílio para se reinserirem no mercado de trabalho.

"Temos um leque de atendimentos e nosso objetivo sempre é manter nossos advogados e advogadas amparados, seja através de atualizações, assistência em momentos econômicos delicados, como também no lazer, cultura, entre outros", concluiu Ricardo Menezes.