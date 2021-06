Vacinação - Divulgação

Por Tatiane Gomes*

Publicado 22/06/2021 12:58

Rio - Apesar da ampla divulgação da campanha de vacinação contra gripe, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) apontou que a cobertura vacinal do público-alvo na cidade é de apenas 28%. A imunização contra a doença começou em abril deste ano e vai até o dia 9 de julho.

A imunização contra a influenza prioriza os grupos elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e ocorre em três etapas. A primeira contempla profissionais de saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, além da população indígena.

Na segunda fase, estão idosos acima de 60 anos e professores. A terceira prevê a vacinação de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Em entrevista ao DIA, o infectologista Renato Kfouri alertou para importância da vacinação da gripe e o número de infecções que a doença causa por ano. "A gripe é uma doença importante. Ela causa e infecta anualmente cerca de 10% a 20% dos adultos e 20% a 30% das crianças, levando a uma enormidade de consultas médicas, visitas a serviços de emergência, pronto-socorro, hospitalização, uso de antibióticos, exames e até mortes. Temos cerca de 800 mortes acontecendo anualmente, às vezes até 1.000 dependendo do ano, por gripe", destacou o especialista.

De acordo com Kfouri, a baixa taxa de adesão a vacina contra influenza é preocupante devido a volta da população ao convívio social, com a flexibilização do isolamento, e a mutação do vírus com o passar dos anos. "O que a gente está vendo agora, com a circulação de pessoas, é que deve ter um temporada de gripe, no inverno, maior do que estamos acostumados. Então, a gente deve insistir para que as pessoas pertencentes aos grupos de risco, que são as mais vulneráveis para desenvolver formas graves da doença, completem a vacinação. Esse é o estímulo que devemos dar: a recomendação insistente de se vacinar", completou o infectologista.

A vacinação no estado do Rio

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até esta segunda-feira, foram registradas 1.376.040 de doses da vacina contra a gripe aplicadas em todo o estado do Rio. Em nota, a SES reforçou a importância da população que se enquadra nos grupos prioritários de procurar os postos de saúde para receber a imunização contra gripe.

Para aqueles que receberam a vacina contra Covid-19 recentemente, é necessário aguardar 15 dias após a segunda dose da Coronavac ou 15 dias após a primeira dose da Oxford e Pfizer para tomar a vacina da influenza.

"As medidas de prevenção recomendadas permanecem as mesmas. Elas são consideradas eficazes contra qualquer vírus de transmissão respiratória, seja ele da gripe, do novo coronavírus, ou as variantes do coronavírus. Nesse momento, ainda é importante o uso de máscara, lavagem das mãos com frequência ou uso de álcool em gel, além de evitar aglomerações e manter o distanciamento social", completou a secretaria, em nota.





