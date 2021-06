Polícia Militar diz que novo blindado irá gravar operações - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 20:43

Rio - A Polícia Militar recebeu, na tarde desta terça-feira, o novo blindado que será utilizado para operações no Rio. Equipado com três câmeras, o "caveirão" irá gravar as ações da corporação para oferecer transparência durante a atuação dos agentes. O modelo será testado durante 30 dias por unidades operacionais da PM.

Depois da fase para testes, que determinará ajustes do modelo, a Polícia Militar irá receber outros 14 modelos, que custam R$ 652,5 mil cada. A PM defende que o novo "caveirão" é capaz de suportar tiros de fuzil, além de ter pneus com gel e capacidade de transportar 10 pessoas.