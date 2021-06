Padre da Capela Nossa Senhora de Fátima, em Miracema, protesta contra Centro de Cidadania LGBTQIA+ - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 19:05

Rio - O padre José Olavo Pires Trindade, da Capela Nossa Senhora de Fátima, em Miracema, no Noroeste Fluminense, circulou uma carta na última quinta-feira (24), se mostrando contrário à instalação do primeiro Centro de Cidadania LGBTQIA+ na cidade. O Centro, que ficará localizado na Praça das Mães, em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio, faz parte do Programa 'Rio sem LGBTIFOBIA', do Governo do Rio.



O sacerdote inicia a carta dizendo que o centro ficará "em um local distinto e tradicional" da cidade, no Solar D. Brasileira. "Não há um fim mais legítimo e adequado - democraticamente - para o uso desse solar? Não poderia se instalar ali a Casa dos Conselhos do município, órgão tão útil e benemérito posto em local acanhado e pouco confortável a suas funções?", questionou.



Em um outro trecho, o padre diz que a escolha do local vai de desencontro "à maioria das famílias miracemenses em sua quase totalidade". Ele segue: "Não uso de ofensas, de achincalhe, nem discriminação pessoal contra ninguém, mas gostaria que respeitassem o modo de ser tradicional e cristão da maioria das famílias".



O posicionamento do padre José Olavo Pires Trindade repercutiu nas redes sociais. Alguns perfis discordaram das palavras do sacerdote. "Padre Olavo deu mais visibilidade ainda ao movimento. Quem não sabia da criação do centro de defesa dos direitos LGBTQIA+ em Miracema, agora sabe e jajá vira referência na região", escreveu um perfil.

Vereador Jocimar Freire (Solidariedade) Reprodução



O vereador Jocimar Freire (Solidariedade), que está envolvido no desenvolvimento do espaço em Miracema, publicou uma nota, na segunda-feira (28), explicando que o local atenderá não somente ao público LGBTQIA+, mas também à população em geral. "O Centro irá atuar em defesa dos Direitos Humanos, atendendo as vitimas de violência, preconceito e discriminação, prestando serviço jurídico, pedagógico, psicológico, assistencial e demais orientações com profissionais comprometidos e qualificados", explicou o vereador.



Jocimar Freire também informou que a intenção do Centro será promover palestras, debates e seminários. "Venho pedir um pouco mais de empatia, amor e principalmente respeito".



Quatro dias depois do padre de Miracema circular o seu protesto, o líder da igreja católica no mundo, o Papa Francisco,



Quatro dias depois do padre de Miracema circular o seu protesto, o líder da igreja católica no mundo, o Papa Francisco, escreveu uma carta em apoio ao jesuíta americano James Martin para agradecê-lo por seu trabalho pastoral com as comunidades de crentes LGBT. Francisco elogiou o religioso por ser "um sacerdote para todos e todas, como Deus é pai de todos e todas", graças à sua capacidade de "proximidade, compaixão e ternura", acrescentou.

Padre chama repórteres da Globo de 'viadinhos'



Outro caso que repercutiu nas redes sociais foi o caso envolvendo o padre Paulo Antônio Müller, da Paróquia de Tapurá, em Mato Grosso, durante a homilia da missa do dia 13 de junho. Na ocasião, o padre cita o relacionamento dos repórteres da Globo, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, que são casados.



"A gente faz um namoro, não como a Globo apresentou essa semana. Dois viados. Desculpa, dois viados. Um repórter com um veadinho, chamado Pedrinho. 'Prepara meu almoço, tô chegando, tô com saudade'. Ridículo! Que chamem a união de dois viados, duas lésbicas, como querem, mas não de casamento", declarou.

Procurado, o padre José Olavo Pires ainda não se pronunciou sobre o caso. A Capela Nossa Senhora de Fátima também não retornou o contato.