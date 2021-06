Ciep Poeta Cruz e Sousa, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, sofre com onda de furtos - Divulgação

Por Thalita Queiroz*

Publicado 15/06/2021 16:55 | Atualizado 15/06/2021 18:10

Rio - Pais de alunos e funcionários do Ciep Poeta Cruz e Sousa, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, denunciam o estado precário que a unidade ficou após sofrer oito invasões e furtos durante a pandemia. Em uma das invasões, cabos de energia elétrica foram roubados, deixando alunos sem aulas há mais de uma semana. Além disso, criminosos também roubaram a despensa de alimentos e torneiras dos banheiros do Ciep.



Cabos de energia elétrica do Ciep Poeta Cruz e Sousa foram furtados Divulgação

O caso mais recente aconteceu na última segunda-feira (14). De acordo com uma mensagem enviada aos responsáveis dos alunos, a direção do Ciep cancelou a entrega presencial das apostilas devido a uma nova invasão. "Mais uma vez entraram na nossa escola e ela precisará ficar fechada hoje", diz um trecho da mensagem.

Segundo informações, somente em 2021, a escola foi alvo de furtos quatro vezes. Os funcionários chegaram a registrar um boletim de ocorrência na 34ª DP (Bangu), mas até o momento nada foi feito. Sem luz no Ciep, os estudantes seguem sem aulas e os funcionários tentam trabalhar com a ajuda da luz do dia.



Se sentindo abandonados pelo poder público, os pais abriram uma petição online para denunciar o caso e pedir mais segurança na região. Até o momento, 490 pessoas já assinaram. A mãe de uma aluna do Ciep, que estuda na escola desde a pré-escola, contou que já está pensando em trocar a filha de escola para que ela não se prejudique.

A responsável, que não quis se identificar por receio da violência no bairro, contou também que a onda de violência não é uma novidade na região. Questionada sobre a frequência com que os entornos da escola recebem patrulhamento, a Polícia Militar informou que "a estratégia de policiamento da Corporação está atrelada a uma análise minuciosa das manchas criminais locais, visando a repressão às modalidades criminosas diversas no perímetro urbano. No Bairro de Padre Miguel, contemplado pelo policiamento ostensivo feito pelas equipes do 14° BPM (Bangu), essa estratégia não é diferente".

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que já acionou o Programa Conservando Escolas para reposição e conserto imediato dos danos de modo a não causar prejuízos aos alunos. Também ressaltou que este é um caso de segurança pública. "A unidade escolar é uma vítima da ação de criminosos", finalizou.



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes