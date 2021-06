Novo presidente da Cedae é empossado - Divulgação / Luís Alvarenga

Publicado 16/06/2021 12:50

Rio - O Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) aprovou o nome de Leonardo Soares para ocupar a presidência da companhia. Soares atuava como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Ele foi indicado para assumir a presidência pelo governador do Rio, Cláudio Castro, e empossado na manhã desta quarta-feira.

"Na secretaria, Leonardo Soares sempre demonstrou grande capacidade de gestão e de diálogo. Construiu uma interlocução permanente com a iniciativa privada que já vem trazendo frutos para o estado. Neste momento da concessão dos serviços de saneamento, tenho certeza que ele vai desempenhar um relevante papel à frente da Cedae para tornar a empresa ainda mais sólida. Aproveito para agradecer o trabalho feito por Edes Fernandes, sempre técnico e profissional", afirmou o governador.Antes de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares atuou como diretor de Inovação na Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro (Fomenta Rio) até setembro de 2020, onde coordenou e implantou programas como Desafio COR, Smart City, Smart People e o LABGOV, para incubar até 144 startups por ano no Centro de Operações Rio (COR).