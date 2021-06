Na fase preliminar, a pesquisa observou temas como ansiedade, empatia, estresse, suporte e comportamentos sociais e culturais entre os vários países. - Divulgação/Uerj

Na fase preliminar, a pesquisa observou temas como ansiedade, empatia, estresse, suporte e comportamentos sociais e culturais entre os vários países.Divulgação/Uerj

Publicado 16/06/2021 12:25 | Atualizado 16/06/2021 15:10

Rio - Uma pesquisa internacional mostrou que os brasileiros estão entre os povos mais estressados do mundo durante a pandemia. O estudo 'Adaptação social em estresse na pandemia de Covid-19: um estudo transcultural' foi coordenado pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) que reuniu 24 países de quatro continentes, com o objetivo de compreender as mudanças sociais e as impressões pessoais em relação à pandemia de Covid-19. A coordenação do estudo foi feita pela professora Edna Ponciano, do Instituto de Psicologia da Uerj.



Na fase preliminar, a pesquisa observou temas como ansiedade, empatia, estresse, suporte, comportamentos sociais e culturais entre os vários países. As 15.375 respostas, tabuladas entre maio e agosto de 2020, mostraram que os brasileiros estão entre os mais estressados, comparados às pessoas de outros países.

Entre as principais causas, destacaram-se o baixo nível de empatia, grande desgaste emocional pessoal, sofrimento e aumento do individualismo. Por outro lado, países que oferecem maior infraestrutura coletiva de apoio às populações experimentam menor impacto do sofrimento psíquico provocado pela pandemia.



Agora, o estudo entra em sua segunda fase, que tem como foco a vacinação. “A intenção é levantar quem está ou não sendo vacinado, se pretende se vacinar e qual o nível de compreensão dos brasileiros sobre a importância de se imunizar”, informou Edna Ponciano.



Para a pesquisadora, o trabalho vai ajudar a enfrentar crises futuras. "Além de mapear a situação corrente, ajudará com dados, identificando e ajudando a embasar práticas interventivas no campo da saúde mental", destacou.

O estresse do brasileiro

Em entrevista para o DIA, a professora Edna Ponciano explicou que o principal fator que contribui para que um povo seja mais ansioso que o outro é a questão cultural de cada país. "São fatores culturais que explicam essa dificuldade de enfrentar o estresse com uma resposta mais ansiosa diante da crise pandêmica. Nessa pesquisa, com 24 países, caracterizamos as diferenças culturais a partir de duas dimensões: individualismo e coletivismo. Os países que pontuaram mais alto no individualismo, maior preocupação consigo e com a própria família, são os mais ansiosos", explicou a pesquisadora.

Quando questionada se a falta de políticas públicas também seria uma fator que contribui para o resultado da pesquisa, Ponciano confirmou que 'nem todos estão no mesmo barco' e que aqueles que têm mais recursos estão conseguindo enfrentar a pandemia de forma mais tranquila. "A base de compreensão de nossa pesquisa está em uma das premissas de nossa condição biológica: as nossas chances de sobrevivência diminuem quando estamos sós, sem apoio local, comunitário e, no caso de uma política, sem apoio nacional", esclareceu a professora.

Veja como diminuir o estresse

