Publicado 16/06/2021 13:58 | Atualizado 16/06/2021 16:24



Rio - O homem que fazia a própria mãe refém dentro de casa, no bairro Vila Itamarati, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , foi retirado do local por militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), por volta das 13h40 desta quarta-feira (16). Identificado como Robson da Costa, ele ameaçava a idosa Helena Costa, de 75 anos, dentro do imóvel, na rua Itaocara, com uma faca, desde o fim da manhã desta quarta. A vítima foi liberada por volta das 13h20. O homem foi levado para a 59ª DP (Duque de Caxias). O 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado por volta das 11h45 e segundo a Polícia Militar, o sequestrador apresenta quadro de confusão mental.

Para retirar Robson de dentro da residência, os militares usaram uma granada de efeito moral. De acordo com o tenente-coronel Nunes, o artefato foi utilizado para provocar distração no sequestrador e causar menos danos a ele e a equipe policial. Uma varredura foi feita no imóvel e ninguém mais foi encontrado. A vítima também seguirá para a 59ª DP.

"Com toda a técnica e a oportunidade que nossos policiais tiveram no momento, conseguiram resgatar a mãe e retomar o espaço, sem ferir o tomador (sequestrador). Nenhum tiro disparado, sem nenhum dano maior, apenas uma distração, que foi feita para a gente poder ter mais segurança para extrair ele de dentro do ambiente", explicou o tenente-coronel.

Após acionamento da PM, negociadores do Bope estiveram no local e conversaram com o homem, na tentativa de uma rendição. O perímetro da casa chegou a ser isolado pela polícia. Funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias também atuaram no local. Segundo a Polícia Militar, Robson já tem três passagens por violência doméstica.