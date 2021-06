Confusão em praça termina com uma pessoa ferida em Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:32

Duque de Caxias - Uma confusão na noite deste domingo, 13, na Praça do Colégio Adventista, no bairro Jardim 25 de Agosto, assustou os frequentadores do local. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 15ºBPM (Duque de Caxias) foi acionada para verificar um princípio de tumulto na praça. Chegando ao local, a guarnição foi hostilizada e, no intuito de conter o tumulto, houve disparo de arma de fogo. Uma pessoa ficou ferida e retirou-se do local, recusando atendimento pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Moradores da região reclamam que a praça vem registrando tumultos, principalmente, aos finais de semana.

"Fizeram uma reforma bacana aqui o que vem atraindo pessoas de outros lugares, mas elas acabam arrumando confusão. Trazem carros de som, começam a beber e deixar a sujeira na praça. Antes, o local tinha bastante família, agora você fica com medo de ficar na praça", disse uma moradora, que não quis se identificar.

A Polícia Militar informou que a ocorrência deste domingo foi encaminhada para a 59ªDP. O comando do 15ºBPM instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias do fato.



"O ideal seria que a polícia permanesse na praça e não deixasse esses tumultos ocorrerem", pediu o engenheiro Wiliam Santos.