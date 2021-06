Maternidade de Santa Cruz da Serra completa um ano com 24 mil atendimentos - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 13/06/2021 12:40

Duque de Caxias - No dia 13 de junho de 2020, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra. O projeto da construção da unidade de saúde foi retomado assim que o prefeito Washington Reis assumiu o mandato, em 2017. Ao completar um ano, o local se tornou referência para gestantes na Baixada Fluminense.

A Maternidade de Santa Cruz da Serra contabiliza, só neste primeiro ano de funcionamento, 3.628 partos normais e 2.006 partos cesáreas, totalizando 5.634 nascimentos. Os números de serviços prestados também superaram as expectativas, contabilizando 24.513 atendimentos e 6.359 internações.



A unidade materno infantil da rede municipal de saúde de Duque de Caxias funciona em regime de plantão de 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados. A unidade possui centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os espaços contam com climatização e área para acompanhantes. Na unidade, as gestantes podem contar com um Centro de Parto Normal (CPN) com oito PPPs (unidades de Pré Parto e Puerpério), que são quartos individuais e com privacidade, e também com lactário, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social e laboratório de análises clínicas. No acolhimento, as mães contam com cardiotocografia e classificação de risco.

Parto Humanizado: Um diferencial da Maternidade

Um diferencial da Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra é o parto humanizado. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, em que as unidades de saúde passam por diversas restrições, a direção da Maternidade de Santa Cruz da Serra vem garantindo a presença do acompanhante na hora do parto e que as mães e os bebês não sejam separados em nenhum momento durante o processo. Trata-se de um conjunto de boas práticas adotadas para que o momento do parto seja menos doloroso para a mãe e o bebê, e mais participativo para o pai. Por meio de diversos recursos, a unidade proporciona às gestantes e aos bebês, mais conforto e segurança neste momento tão especial.

A unidade adotou ainda o projeto Árvore da Vida, uma iniciativa que conta com a participação da equipe de enfermagem obstétrica. A placenta é carimbada em uma folha de papel acompanhada de um breve histórico do parto e dados do recém-nascido. Uma recordação carinhosa do nascimento e que já se tornou uma referência do trabalho.



A Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra está localizada na , em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias.