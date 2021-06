Dia de repescagem na vacinação do Rio neste sábado (12) - Divulgação

Dia de repescagem na vacinação do Rio neste sábado (12)Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 12:09

Rio - A aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus na cidade do Rio continua neste sábado (12) para pessoas com 54 anos ou mais e portadores de comorbidades ou deficiências permanente com 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose só será realizada mediante ao comprovante da primeira dose.



Quem vai receber a aplicação deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação, além de documento que comprove a elegibilidade.

Grupos prioritários

Pessoas com comorbidades (lista PNI), inclusive gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. Gestantes e puérperas com comorbidades, por orientação do Ministério da Saúde, receberão apenas as vacinas Pfizer e CoronaVac, de acordo com a disponibilidade. Devem apresentar laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício para a vacinação, além da assinatura do termo de esclarecimento.

Locais de vacinação - sábado (12) de 8h às 12h

Clínicas da família e centros municipais de saúde (clique aqui e saiba onde ser atendido)

Museu Militar Conde de Linhares (São Cristóvão)

Palácio Duque de Caxias (Centro)

Espaço Cultural da Marinha (Catete)

Museu da República (Catete)

Jockey Club Brasileiro (Gávea)

Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme)

Quadra do Cacique de Ramos (Olaria)

Vila Militar (Deodoro)

CIAMPA Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Campo Grande)

Imperator (Méier)

Quartéis do Corpo de Bombeiros: Humaitá, Copacabana e Busca e Salvamento (Barra da Tijuca)

Quadra da Portela (Madureira)

Santuário da Penha (Penha)

Drive-Thru - sábado (12) de 8h às 12h

Vila Militar (Deodoro)

Base Aérea do Galeão (Ilha do Governador)

Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA (Campo Grande)

Museu Aeroespacial (Campo dos Afonsos)

Sambódromo (Santo Cristo)

Parque Olímpico (Barra da Tijuca)

Prefeitura vacinará quem tem 50 anos ou mais até o fim da semana que vem

A Prefeitura decidiu antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19 para o público em geral. A próxima semana vai começar com a imunização, na segunda-feira (14), das pessoas de 53 anos. E avançará de forma escalonada na idade até sábado (19), quando será vacinado quem tem 50 anos ou mais. O atendimento ocorrerá em dois turnos: mulheres pela manhã (das 8h às 13h) e homens à tarde (das 13h às 17h).



"A gente aqui não para de pensar em como acelerar a vacinação. Então, vem aí mais uma boa notícia. Semana que vem, vamos vacinar todo mundo até 50 anos de idade! Inclusive eu na quinta-feira. Preparem seus braços que a agulha vai entrar", publicou o prefeito em suas redes sociais, parabenizando o Ministério da Saúde, a Fiocruz e o Instituto Butantan.