Polícia Civil apreendeu um cordão que seria presente de Dia dos Namorados para a esposa de EckoDivulgação / PCERJ

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 21:06 | Atualizado 13/06/2021 12:11

Rio - A Polícia Civil apreendeu um cordão que seria presente de Dia dos Namorados para a esposa do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, capturado e morto durante uma operação na manhã deste sábado (12). O chefe da maior milícia do Rio foi encontrado na casa de parentes, com mulher e filhos, na comunidade das Três Pontes, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Ecko chegou a ser socorrido de helicóptero e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Capitão Braga"

O DIA apurou que Ecko gostava de ser chamado de 'Capitão Braga' por seus comparsas, e que gostava de controlar seus soldados com o rigor militar. Segundo fontes da Polícia Civil, no dia a dia da milícia, o líder criminoso determinava que seus comandados deveriam prestar continência, usar fardas completas e manter os coturnos sempre limpos. Apesar do hábito, Ecko jamais foi policial militar.

Sucessores

O DIA apurou que entre quatro nomes, dois são irmãos de Ecko, o que daria o pontapé a uma terceira geração do crime na família Silva Braga - o irmão de Ecko, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi o principal nome da milícia até sua morte, em abril de 2017. Com a morte de Ecko, a Polícia Civil já sabe quem podem ser os possíveis herdeiros na linha sucessória do grupo controlado pelo miliciano , que tinha sob seu domínio territórios extensos na Zona Oeste e Baixada Fluminense.apurou que entre quatro nomes, dois são irmãos de Ecko, o que daria o pontapé a uma terceira geração do crime na família Silva Braga - o irmão de Ecko, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi o principal nome da milícia até sua morte, em abril de 2017.