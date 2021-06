Delegados que participaram da operação chegando na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 12/06/2021 13:21 | Atualizado 12/06/2021 15:36

Os agentes confirmaram que Ecko chegou no local, por volta das 5h. Eles se dividiram e realizaram um cerco ao redor da casa. Ao ouvir o barulho do helicóptero, Ecko, que portava um fuzil, tentou fugir pelos fundos e se deparou com uma equipe da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD).Em seguida, ele tentou retornar para casa e sair pela porta da frente, mas foi surpreendido pelos agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial (DRCPIM). O miliciano apontou a arma para os policiais e antes que atirasse, foi baleado.A polícia, então, levou Ecko até uma van, onde ele seria levado até o helicóptero da corporação, que estava aguardando num campo de futebol para levá-lo ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. No trajeto, o paramilitar tentou pegar a arma de uma policial da DRCPIM e foi baleado, pela segunda vez, por um tiro de pistola."O Ecko foi alvejado por dois disparos. No momento inicial ele fugiu por trás e foi alvejado por um tiro. No trajeto da van ele tentou retirar a arma de uma policial feminina e foi efetuado um outro disparo", explicou Thiago Neves, delegado da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.Policiais de cinco delegacias estavam monitorando Ecko há três semanas. Dados de inteligência apontaram que ele ia para a casa da família cerca de três ou quatro vezes por semana. A data do dia dos namorados foi escolhida para a operação, pela certeza de que ele estaria no imóvel, para ficar com esposa e filhos."Escolhemos essa data porque ele estaria com a namorada. Estávamos de prontidão há três dias, e assim que vimos que ele estava presente, ele foi preso. Diversas unidades trabalharam nessa operação. Com o cerco efetuado na residência, o miliciano tentou de alguma forma fugir e a fuga foi impedida. Ele acabou sendo baleado", disse o subsecretário operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, durante entrevista coletiva na Cidade da Polícia.De acordo com a polícia, Ecko era um criminoso com diversos informantes, inclusive policiais. No momento da abordagem, ele estava sem seguranças por ser um imóvel da família. A operação era tratada como sigilosa até mesmo dentro da Polícia Civil, para evitar que fosse vazada e ele conseguisse escapar."Só 21 policiais participaram da ação, com o apoio de dois helicópteros. Efetivo reduzido, para eliminar o risco de fuga do local. O cerco planejado com equipe entrando pela parte de trás e pela frente", afirmou o diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, Felipe Curi.