Um grupo de manifestantes começou um protesto em Santa Cruz, após a morte de Ecko - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 13:44 | Atualizado 12/06/2021 15:43

Rio - Um grupo de manifestantes começou um protesto em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, após a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro. Segundo o Centro de Operações do Rio, a Avenida Cesário de Melo tem interdições parciais na altura da Rua Pistóia. Nas imagens, é possível ver a fumaça causada pela queima de pneus no local.

Legenda: Manifestantes fazem protesto pela morte de Ecko na Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Fw1WN0FTwD — Jornal O Dia (@jornalodia) June 12, 2021

"A Avenida Cesário de Melo tem interdições parciais na altura da Rua Pistóia por cont dos protestos".



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/JhfA1k8jeQ — Jornal O Dia (@jornalodia) June 12, 2021

Em nota, a Polícia Militar informou que "houve um princípio de manifestação na Av. Cesário de Melo. Equipes do 27° BPM (Santa Cruz) estabilizaram a região". Segundo a corporação, "o policiamento está atento e intensificado em toda a região". Mais cedo, um veículo da imprensa foi apedrejado. Parte das janelas quebrou e a lateria foi danificada. Não há registro de feridos.

Unidades da @PMERJ realizam, neste exato momento, a retirada de objetos que bloqueiam a Av. Cesário de Mello e Av. Antares, em Santa Cruz. A situação está estabilizada e o trânsito retoma sua normalidade.#PMERJcomVocê pic.twitter.com/CLNkyd7oiG — @pmerj (@PMERJ) June 12, 2021