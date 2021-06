Nesta sexta-feira, a equipe da Conservação começou a demolição manual de dois pavimentos do prédio - Divulgação/Prefeitura do Rio

, técnicos da Defesa Civil da Prefeitura foram ao local para fazer vistoria e constataram que dois andares teriam que ser demolidos, para segurança de toda a edificação. Assim, a equipe da Conservação começou, nesta sexta-feira (11), a demolição manual de dois pavimentos do edifício. Rio - A Secretaria Municipal de Conservação deu continuidade, neste sábado (12), à demolição manual de dois pavimentos de um prédio (terceiro e quarto andar), na Rua Estrela Dalva, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Segundo a pasta, o serviço está sendo executado gradativamente e será retomado na próxima segunda-feira, com previsão de prosseguimento ao longo de toda a semana. "Trata-se de trabalho minucioso, em que a equipe tem que ter o máximo de atenção e cuidado para que os pisos abaixo, primeiro e segundo andar, não sejam afetados", explicou a secretaria. Após moradores relatarem "estalos" no prédio , técnicos da Defesa Civil da Prefeitura foram ao local para fazer vistoria e constataram que dois andares teriam que ser demolidos, para segurança de toda a edificação. Assim, a equipe da Conservação começou, nesta sexta-feira (11), a demolição manual de dois pavimentos do edifício.

No fim da tarde de sexta, a ação foi interrompida em função das condições de trabalho limitadas pela falta de iluminação adequada na área. Os técnicos da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) e da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) realizaram o escoramento da estrutura dos andares inferiores da edificação, a fim de trazer segurança a quem atuava no local.

Depois da remoção completa do telhamento, os trabalhadores fizeram a retirada das paredes do andar da cobertura. A secretaria ainda esclareceu que a demolição está sendo feita totalmente de forma manual por conta também das limitações de acesso de máquinas ao estreito trecho da via.