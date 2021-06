Ordem Pública encerrou, na madrugada deste sábado (12), um evento irregular em uma boate em Madureira - Divulgação/SEOP

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 15:31 | Atualizado 12/06/2021 15:37

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) interromperam, na madrugada deste sábado (12), um evento irregular que acontecia em uma boate na Travessa Almerinda Freitas, em Madureira, Zona Norte do Rio. No local, havia cerca de 150 pessoas aglomeradas. Além disso, foram flagradas outras irregularidades contidas no decreto 48.974, que estabelece medidas de proteção à vida, como o funcionamento de pista de dança e clientes consumindo bebidas em pé. A boate foi multada e interditada pela Vigilância Sanitária.

A Secretaria de Ordem Pública informou que realiza fiscalização em toda a cidade com ações para verificar o cumprimento das medidas de proteção à vida definidas nos decretos municipais. Elas são realizadas de forma isolada pela Guarda Municipal, com foco nos atendimentos registrados na Central 1746, e também por meio dos comboios de fiscalização que reúnem agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, que fazem rondas em pontos com incidência de denúncias de desordens e aglomeração.