Policia - Coletiva da policia civil sobre a operaçao que levou a prisao e morte de Ecko. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 12/06/2021 13:41 | Atualizado 12/06/2021 15:37

Rio - O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, fez um pronunciamento antes da coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, neste sábado, sobre a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, miliciano mais procurado do Rio . Castro parabenizou os policiais e disse que "não celebra mortes", mas que o estado conseguiu tirar de circulação "alguém que fez tanto mal à sociedade". "Hoje é um dia histórico, porque tinha alguém que deixava eles se sentirem impunes", disse o governador."Quando prendemos o irmão do Ecko, foi celebrado. Mas disse que não iria comemorar totalmente enquanto ele (o Ecko) não fosse preso. Minha vinda não é pra falar sobre operação, isso vai ser falado pela técnica. O governador do estado não se mete nisso, só estou aqui hoje para parabenizar. Não estou celebrando morte, não celebro morte de ninguém, mas chegamos ao objetivo de tirar de circulação alguém que fez tanto mal a nossa sociedade. Resgatamos ele ainda com vida, porque o objetivo é que ele fosse preso, mas, infelizmente, isso não aconteceu", completou.