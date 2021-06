Cidade do Rio terá domingo de céu nublado e temperatura máxima de 25ºC - Reprodução/ COR

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 11:50

Rio - O domingo (13) na cidade do Rio de Janeiro será de céu nublado, temperaturas estáveis, com máxima de 25ºC, e previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados no período da manhã. De acordo com o Sistema Alerta Rio, até o momento houve registros de chuva rápida em Sepetiba, Grota Funda, Bangu, Ilha do Governador e Tijuca. No período da tarde e noite, não há previsão de chuva, mas os ventos vão continuar de fracos a moderados.

Já na segunda-feira (14) e terça-feira (15), um sistema de alta pressão voltará a deixar o tempo estável, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. No entanto, a partir de quarta-feira (16), a passagem de uma frente fria pelo oceano volta a deixar o tempo instável. Há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, durante o período da noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para todo o município, cerca de 5 mm para este dia.

Na quinta-feira (17), o tempo permanece instável, com previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante a madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura máxima prevista é de 26°C