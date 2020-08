Temperatura despenca no Rio e frente fria pode durar até terça-feira com chuva

Rio - A onda de frio que avança pelo Brasil já chegou ao Rio de Janeiro e também trouxe a chuva . Nesta sexta-feira, de acordo com o Climatempo, alguns termômetros chegaram a marcar 15ºC de mínima e 21ºC de máxima. As temperaturas podem ficar mais baixas ainda até a próxima terça-feira (25).

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), entre segunda e terça-feira, a temperatura mínima será de 11ºC e a máxima, não passa dos 22ºC. O céu ficará nublado, com chuva de fraca a moderada até quarta-feira.

Nesta sexta-feira, também houve registro de chuva moderada a forte no Alto da Boa Vista, em Santa Teresa, na Cidade de Deus, Tijuca, Rocinha, em Piedade, entre outros. Os maiores volumes estavam previstos entre esta tarde e a manhã de sábado. No domingo (23, o tempo permanecerá instável, com predomínio de chuva fraca, isolada, ao longo do dia.