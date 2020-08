Rio tem previsão de chuva forte entre a tarde desta sexta-feira e a manhã de sábado

Rio - A passagem de uma frente fria manterá o céu nublado a encoberto no Rio de Janeiro, com chuva e ventos nesta sexta-feira. Durante esta manhã, um núcleo de chuva atua sobre a Zona Norte da cidade e já provoca chuva fraca moderada na próxima hora na região. O Alerta Rio informa que há possibilidade de chuva forte em alguns pontos da cidade entre a tarde de sexta-feira e a manhã de sábado.

Há previsão de chuva fraca a moderada pela manhã, aumentando a intensidade a partir da tarde, quando deve ficar de moderada a forte. Há, ainda, previsão de ventos moderados e fortes ao longo do dia.

A temperatura máxima para a cidade do Rio é de 22ºC para esta sexta-feira.



O dia amanheceu com tempo fechado, chuva fraca e temperaturas em torno de 18ºC na cidade. Mas a chuva mais intensa é esperada para a noite e madrugada de sábado.

A Marinha também informa que ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir a orla da cidadade das 9h de sexta-feira até as 21h de sábado (22/08).

Previsão do Alerta Rio é de chuva para os próximos dias

Até sábado (22/08), o céu fica encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes. As temperaturas estarão em declínio, com máximas em torno dos 20°C.



O Alerta Rio destaca que os modelos numéricos de previsão do tempo indicaram um aumento na estimativa média de chuva, com 35 mm para esta sexta-feira (21/08) e 35 mm para sábado (22/08). Os maiores volumes de chuva estão previstos entre a tarde de sexta e a manhã de sábado.

Ainda, de acordo com o Alerta Rio, há possibilidade de chuva forte em alguns pontos da cidade entre a tarde de sexta-feira e a manhã de sábado. Além disso, a chuva será de forma contínua ao longo deste período e poderá causar acumulados elevados, em 24h, em algumas estações.

No domingo (23/08), o tempo permanecerá instável, com predomínio de chuva fraca, isolada, ao longo do dia. O dia ainda será de bastante nebulosidade e temperaturas amenas. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma estimativa menor que de 10 mm para domingo (23/08).

A partir de segunda-feira (24/08) haverá redução da nebulosidade, as temperaturas estarão em ligeira elevação e não há previsão de chuva.