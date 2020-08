temperaturas, causou chuva e mudou a paisagem no Rio. A máxima hoje não passou dos 24,1 graus na cidade, registrada na estação Barra/Riocentro do Alerta Rio. A chuva atinge diversos bairros e em alguns com intensidade moderada. Ro - A frente fria que chegou ao Rio nesta quinta-feira derrubou as, causoue mudou a paisagem no Rio. A máxima hoje não passou dos 24,1 graus na cidade, registrada na estação Barra/Riocentro do Alerta Rio. A chuva atinge diversos bairros e em alguns com intensidade moderada.

Segundo a previsão do tempo, a temperatura seguirá caindo e com tempo chuvoso até o domingo, de acordo com o sistema de meteorologia do município. Nesta sexta-feira, a máxima prevista é de 21 graus, enquanto sábado não deve passar dos 18.