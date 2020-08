Forte frente fria chega ao Rio

Rio - Prepara o cobertor e o edredom que o frio está vindo! De acordo com o Climatempo, a temperatura deve cair muito a partir desta quarta-feira, pelo menos 10 graus nas próximas 24 horas. Há alerta ainda de chuva forte para os próximos dias.

O motivo da mudança, segundo o Climatempo, é uma grande e forte frente fria que avança pelo Sul do país. Por lá, há previsão de neve. Já no Grande Rio, a meteorologia prevê ventania.

Na sexta-feira, e também no sábado, há risco de chuva forte e volumosa no estado do Rio, mas especialmente na faixa litorânea. Pode chover forte na cidade do Rio. De acordo com o Climatempo, começa a chover no norte fluminense já na sexta-feira.



A previsão ainda é de predomínio de céu nublado e chuva no domingo no estado do Rio de Janeiro.







Frio

Esta nova frente fria que chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira traz uma forte e grande massa de ar frio de origem polar. O ar gelado causa brusca queda a temperatura na quinta-feira, mas continua esfriando até sábado. a tarde de sábado pode ser a mais fria do ano na cidade do Rio.