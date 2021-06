Ex-presidente Lula e PT se reúnem com PSOL no Rio de Janeiro - Reprodução

Ex-presidente Lula e PT se reúnem com PSOL no Rio de JaneiroReprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 11:49 | Atualizado 13/06/2021 12:12

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesse domingo de manhã (13) com representantes do Psol do Rio de Janeiro. A presidente do partido na cidade do Rio de Janeiro, Isabel Lessa, a deputada federal Talíria Petrone, a deputada estadual Renata Souza e o vereador Tarcísio Motta, o mais votado nas últimas eleições na cidade.

Também participaram da reunião a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o vice-presidente do partido Washington Quaquá, o presidente do PT do Rio, João Maurício de Freitas e o vereador Lindberg Farias.

Conversaram sobre o difícil momento que passa a população do Rio, com muito desemprego, violência urbana e a precarização dos direitos trabalhistas, a situação política no Rio de Janeiro e no país e na importância do diálogo e união dos partidos da esquerda.