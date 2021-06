Famílias plantam árvores em homenagem a vítimas da Covid-19 - Divulgação/Prefeitura do Rio

Famílias plantam árvores em homenagem a vítimas da Covid-19Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 11:55 | Atualizado 13/06/2021 12:19





A ação promovida pelo grupo Patativas, adotante da Alameda Sandra Alvim, contou com o apoio da Fundação Parques e Jardins, que preparou os berços, forneceu equipamentos e terra adubada.



De acordo com o presidente da FPJ, Fabiano Carnevale,



"Essa pandemia é uma ferida aberta para o país e para o mundo. E atitudes como esta ajudam a cicatrizar essa ferida. O plantio de uma árvore representa o renascimento, é uma ação muito positiva em meio a esse momento tão difícil que estamos vivendo", disse.



Psicóloga do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Mariana de Abreu Machado falou em nome dos profissionais de saúde que há mais de um ano trabalham bravamente no enfrentamento da pandemia. "A Covid-19 afastou as famílias do ambiente hospitalar e os pacientes foram colocados em nossas mãos para curar, cuidar e aliviar o sofrimento de todos. Estamos aqui para homenagear e agradecer aos profissionais que também foram vítimas da doença e a todos aqueles que continuam trabalhando e cuidando de uma maneira humanizada de todas as pessoas que chegam para a assistência", explicou a psicóloga.



A cerimônia também contou com a participação do filósofo e capelão do Inca, Bruno Oliveira. "Que o Bosque da Memória represente a continuidade dos laços, do vínculo e do amor", completou a organizadora do evento e adotante da área, a arquiteta Isabelle de Loys.



Homenagem

Rio - Foi inaugurado neste sábado (12), na Alameda Sandra Alvim, no Recreio dos Bandeirantes, o primeiro Bosque da Memória do Rio, em homenagem às vítimas da Covid-19 e aos profissionais de saúde. Em uma cerimônia ecumênica, ao som de violinos, cerca de 20 famílias plantaram mudas de árvores, simbolizando a despedida de entes queridos. Neste domingo (13), outras 20 árvores serão plantadas, totalizando 43 mudas.A ação promovida pelo grupo Patativas, adotante da Alameda Sandra Alvim, contou com o apoio da Fundação Parques e Jardins, que preparou os berços, forneceu equipamentos e terra adubada.De acordo com o presidente da FPJ, Fabiano Carnevale, o projeto Bosques da Memória , apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), é uma ação muito significativa, pois além de resgatar a cerimônia de despedida, o plantio das árvores também simboliza a esperança."Essa pandemia é uma ferida aberta para o país e para o mundo. E atitudes como esta ajudam a cicatrizar essa ferida. O plantio de uma árvore representa o renascimento, é uma ação muito positiva em meio a esse momento tão difícil que estamos vivendo", disse.Psicóloga do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Mariana de Abreu Machado falou em nome dos profissionais de saúde que há mais de um ano trabalham bravamente no enfrentamento da pandemia. "A Covid-19 afastou as famílias do ambiente hospitalar e os pacientes foram colocados em nossas mãos para curar, cuidar e aliviar o sofrimento de todos. Estamos aqui para homenagear e agradecer aos profissionais que também foram vítimas da doença e a todos aqueles que continuam trabalhando e cuidando de uma maneira humanizada de todas as pessoas que chegam para a assistência", explicou a psicóloga.A cerimônia também contou com a participação do filósofo e capelão do Inca, Bruno Oliveira. "Que o Bosque da Memória represente a continuidade dos laços, do vínculo e do amor", completou a organizadora do evento e adotante da área, a arquiteta Isabelle de Loys.

Ao som do grupo sinfônico A Quarta Corda, formado por adolescentes do Morro dos Macacos, as famílias plantaram suas mudas, muito emocionadas. Cada família escolheu uma espécie para plantar e as árvores foram identificadas com o nome da pessoa falecida, representando as mais de 25 mil vidas perdidas no Rio e os mais de 45 mil profissionais de saúde da cidade.



Mudas de ipê amarelo, guriri, pau-brasil, pitanga, grumixama, graviola, caju, acerola, aroeira e amora foram doadas por familiares e amigos das vítimas, respeitando o bioma local da Alameda, a vegetação nativa de restinga.



Bosques da Memória



Publicidade

A campanha "Bosques da Memória" foi criada em 2020 com o objetivo de plantar árvores e recuperar florestas, como um gesto simbólico de homenagear pessoas que morreram na pandemia e agradecer aos profissionais de saúde no Brasil. A entidades Rede de ONG´s da Mata Atlântica (RMA), Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica se uniram e idealizaram um projeto de alento e solidariedade às famílias enlutadas.



Os plantios são apoiados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em alinhamento com as ações da Década da ONU da Restauração de Ecossistemas 2021-2030.



É um esforço da ONU, com aprovação dos países-membros, para criar um movimento global de recuperação, reverter a perda de espécies e ajudar no cumprimento de metas de redução de emissões de carbono.