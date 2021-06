Miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera - Reprodução

Miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como TanderaReprodução

Por Thuany Dossares

Publicado 13/06/2021 21:46 | Atualizado 13/06/2021 21:51

Rio - Menos de 24 horas após a morte do principal chefe da milícia no Rio, Wellington da Silva Braga, o Ecko, no sábado , a guerra pelo posto de ser a nova liderança da organização criminosa começou. O miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, que cortou sua aliança com Ecko em dezembro, já começou a invadir o território que estava sendo controlado pelo rival.De acordo com a polícia, durante a madrugada deste domingo, mais de 100 homens ligados à Tandera invadiram a comunidade Manguariba, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, fortemente armados com fuzis.A região era considerada como um dos redutos do Bonde do Ecko. O miliciano, inclusive, foi morto pela Polícia Civil na comunidade Três Pontes, também em Paciência.